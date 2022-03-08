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    Boeing, artık Rusya'dan titanyum almayacak

    ABD'li uçak üreticisi Boeing, Rusya'dan titanyum alımını askıya aldığını bildirdi.
    • AA
    • 08.03.2022 - 05:29
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    Boeing, artık Rusya'dan titanyum almayacak

    Şirketten yapılan açıklamada, titanyum kaynaklarının envanteri ve çeşitliliğinin uçak üretimi için yeterli arzı sağladığı belirtildi.

    RUSYA'DAN TİTANYUM ALIMI ASKIDA

    Açıklamada, Rusya'dan titanyum alımının askıya alındığı kaydedildi.

    Rusya merkezli büyük titanyum üreticisi VSMPO-AVISMA şirketinden yapılan açıklamada ise uzun vadeli ortaklarla olan sözleşmelerin askıya alınmasından üzüntü duyulduğu aktarıldı.

    Açıklamada, şirketin Rusya'daki ve dünyadaki durumu izlediği ve bu sonuca hazırlıklı olunduğu ifade edildi.

    Boeing, artık Rusya dan titanyum almayacak #1


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