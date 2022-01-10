Bolivya'da acil iniş yapan uçakta 4 kişi yaralandı

Uyuni Havaalanı'ndan kalkış yapan uçak, arıza nedeniyle 7 dakika sonra acil iniş yaptı. İniş takımlarında ve 2 motorda hasarın oluştuğu uçakta ise 4 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın Uyuni kentinde, uçuş yapan bir uçağın motor kısmında arıza yaşandı.

ACİL İNİŞ KARARI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (DGAC) yapılan açıklamada, pilotun acil iniş kararı alma nedeninin, arıza kaynaklı 'bakım' talebinde bulunmasının ardından yaşandığı belirtildi.

Bunun ardından ise CP-2807 tescilli Cessna C-402 tipi uçağın, Uyumi Havaalanı yakınlarındaki boş bir araziye iniş yaptığı da bildirildi.

UÇAKTAKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Arıza nedeniyle acil iniş yapan uçakta ise 2 pilot, 2 yolcu olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

UÇUŞ BAŞLADIKTAN 7 DAKİKA SONRA ACİL İNİŞ KARARI ALINDI

İniş takımlarında ve 2 motorunda da hasar meydana gelen uçağın, yerel saatle 09.42'de La Joya Andina de Uyuni Havaalanından kalkış yaptığı ve yaklaşık 7 dakika sonra da acil iniş kararı aldığı öğrenildi.