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    Bolivya'da askeri uçak düştü: 6 ölü

    Bolivya'da sağlık çalışanlarını taşıyan askeri uçağın düştüğü kazada 6 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 10.10.2021 - 06:47
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    Bolivya'da askeri uçak düştü: 6 ölü

    Bolivya Hava Kuvvetleri (FAB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Riberalta şehrinde, bir grup sağlık çalışanının Cobija şehrindeki aktarmalı bir ticari uçuşa yetişebilmesi için yapılan destek uçuşunda kazanın meydana geldiğini duyurdu.

    4'Ü SAĞLIK ÇALIŞANI 6 KİŞİ ÖLDÜ

    Kalkıştan kısa süre sonra düşen Cessna C-206 model uçağın pilotu, yardımcı pilotu ve uçakta bulunan 4 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Bolivya da askeri uçak düştü: 6 ölü #1

    KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye mesajı verilen açıklamada, "Bu talihsiz kazanın sebebini belirlemek için, Bolivya Hava Kuvvetleri Havacılık Kaza Soruşturma Kurulu, gerekli soruşturmaları yürütüyor." ifadesine yer verildi.

    Bolivya da askeri uçak düştü: 6 ölü #2

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