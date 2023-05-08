Bolivya'da Che Guevera'yı yakalayan general vefat etti Bolivya'da Ernesto Che Guevera'yı yakalayarak infaza götüren emekli general Gary Prado Salmon, 84 yaşında hayatını kaybetti.

AA & Ensonhaber

Bolivya'da Ernesto Che Guevera'nın yakalanmasının ardından Bolivya Kongresi'nin 1967'de "kahraman" ilan ettiği 84 yaşındaki Gary Prado Salmon, ülkenin doğusundaki Santa Cruz de la Sierra'da bir hastanede yaşamını yitirdi.

Babasının ölüm haberini sosyal paylaşım sitesinden doğrulayan Gary Prado Arauz, "Tanrı, az önce babamı krallığına çağırdı, bize sevgi, dürüstlük ve cesaret mirası bıraktı. Olağanüstü bir insandı." ifadesini kullandı.

1981'de kaza kurşunu ile bel kemiğinden vurularak felç olan Salmon, 1988'de ordudan emekli oldu.

Bolivya'da, Che Guevera'yı öldüren Bolivyalı asker Mario Teran Salazar da 11 Mart 2022'de 80 yaşında yaşamını yitirdi.

İnfaz edilmişti

Arjantinli komünist Che Guevera, Bolivya'da ordunun ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) ortak operasyonu ile 9 Ekim 1967'de yakalanmış ve La Paz'a yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta La Higuera kırsalındaki bir okulda infaz edilmişti.