Bolivya'da deniz dışında yaşayabilen balık türü keşfedildi Güney Amerika ülkesi Bolivya'da bir araştırmacı tarafında suyun dışında da yaşayabilen bir balık türü keşfedildi. Balık türü ormanda belirli ve geçici su ekosistemlerinde yaşıyor.

AA

Dünya'da keşiftler devam ediyor...

Yeni keşfedilen bir tür vatandaşları hayrete düşürdü.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da bir balık türünün suyun dışında saatlerce yaşadığı belirlendi.

Araştırmacı Heinz Arno Drawert tarafından keşfedilen yeni balık türü kendi isteğiyle sudan çıktı, saatlerce dışarıda kaldı ve nefes almaya devam etti.

"Bu acayip balık"

Uzun yıllardır balık türleri hakkında kapsamlı araştırma yaptığını belirten Drawert, "Bu acayip balık yaklaşık beş santimetreye ulaşıyor, gövdesi yeşilimsi kurşuni renkte ve renkli noktalara, desenlere sahip. Ormanda belirli ve geçici su ekosistemlerinde yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"Su birikintilerinin dibinde, çamura ve toprağa gömüyorlar"

Drawert, bu balık türünün suyun dışına kendi iradesiyle çıktığına dikkati çekerek şöyle dedi:

Yumurtaları kuraklığa dayanabiliyor, bunları su birikintilerinin dibinde, çamura ve toprağa gömüyorlar. Yumurtalara hiçbir şey olmuyor, bu balığın temel özelliklerinden biri de yumurtaların adaptasyonu.

"Yaşam alanlarının büyük bir kısmı artık mevcut değil"

Araştırmacı Drawert, yeni keşfedilen balık türünün koruma altına alınması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: