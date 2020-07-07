Bolsonaro yeniden koronavirüs testi yaptıracak

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yeniden koronavirüs testi yaptıracağı bildirdi.

Brezilya basınında çıkan haberde, yüksek ateş ve yorgunluk gibi koronavirüs belirtileri gösteren Bolsonaro'nun akciğer filmi çektirdiği ve koronavirüs testi yaptıracağı açıklandı.

Jair Bolsonaro, resmi devlet başkanlığı konutu Alvorada Sarayı önünde yaptığı açıklamada, "Hastaneden geliyorum, akciğer filmi çektirdim. Bir problem yok, akciğerlerim temiz. Şimdi koronavirüs testi yaptıracağım, şu an her şey yolunda." dedi.

Ayrıca, Bolsonaro'nun bu haftaki programından 3 etkinliği iptal ettiği de belirtildi.

MART AYINDA DA YAPTIRMIŞ VE NEGATİF ÇIKMIŞTI

Devlet Başkanı Bolsonaro, mart ayında da koronavirüs testi yaptırmış ve sonucu negatif çıkmıştı.

Jair Bolsonaro, ülkesinde salgının baş göstermesinden bu yana maske kullanmadan birçok kez partisinin düzenlediği gösterilere katılmış ve çeşitli işletmeleri ziyaret etmişti.

Salgının başlarında koronavirüs'ü "küçük bir grip" olarak niteleyen 65 yaşındaki Bolsonaro, virüs karşısında yeterli önlem almadığı gerekçesiyle sıkça eleştirilmişti.

Ayrıca salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede, bir ayda 2 kez sağlık bakanı değiştirilmişti.

Dünyada ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen 211 milyon nüfuslu Brezilya'da, bugüne kadar 65 bin 487 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, 1 milyon 623 bin 284 kişide görüldü.