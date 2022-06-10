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    Bolsonaro'dan Biden'a: Rusya'ya karşı ittifakta yer almayacağız

    Bolsonaro'dan Biden'a: Rusya'ya karşı ittifakta yer almayacağız

    ABD Başkanı Joe Biden ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ikili görüşmede iş birliği vurgusu yaparken Bolsonaro, ülkesinin Rusya karşıtı ittifakta yer almayacağını belirtti.
    • 10.06.2022 - 06:18
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    ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 9. Amerika Ülkeleri Zirvesi, Los Angeles kentinde devam ediyor.

    ABD Başkanı Joe Biden ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, zirve kapsamında ikili bir görüşme yaptı.

    Görüşme öncesi basına açıklama yapan Biden, daha önce 2 kez Brezilya'da bulunduğunu belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin bölge için önemli olduğunu vurguladı.

    Bolsonaro dan Biden a: Rusya ya karşı ittifakta yer almayacağız #1

    "Brezilya'nın seçim sistemi çok güçlü"

    AA'nın haberine göre; Biden, Brezilya'nın seçim sistemini de överek, "Brezilya mükemmel bir yer, insanları çok iyi, demokrasisi çok kapsayıcı ve seçim sistemi çok güçlü." ifadelerini kullandı.

    Brezilya'nın Amazon ormanlarının korunması konusunda da çok iyi iş çıkardığını vurgulayan Biden, dünyadaki diğer ülkelerin de bu çabalarında Brezilya'ya destek olması gerektiğinin altını çizdi.

    Bolsonaro dan Biden a: Rusya ya karşı ittifakta yer almayacağız #2

     

    Bolsonaro, ülkesinin seçim sistemini eleştirdi

    Bolsonaro ise ABD ile iyi ilişkilerin ve iş birliğinin önemine işaret etti ve ekim ayındaki seçimler öncesi ülkesinin seçim sistemine yönelik eleştirilerini yineledi.

    Bolsonaro dan Biden a: Rusya ya karşı ittifakta yer almayacağız #3

    "Rusya'ya karşı koalisyonda yer almayacağız, Amazon bizim"

    Rusya'ya karşı küresel koalisyonda yer almayacağını bir kez daha dile getiren Bolsonaro, Amazon'daki egemenlik iddialarını da tekrarladı.

    Basına kapalı devam eden görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

    Bolsonaro dan Biden a: Rusya ya karşı ittifakta yer almayacağız #4

    Bolsonaro dan Biden a: Rusya ya karşı ittifakta yer almayacağız #5

    Bolsonaro dan Biden a: Rusya ya karşı ittifakta yer almayacağız #6


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