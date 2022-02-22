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    Boris Johnson: 5 Rus bankasına yaptırım getirildi

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna krizine değinerek 5 Rus bankasına yaptırım uyguladıklarını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.02.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 16:12
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    Boris Johnson: 5 Rus bankasına yaptırım getirildi

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk kararı üzerine gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

    Boris Johnson, Vladimir Putin'e diplomasi yoluyla hedeflerinin gerçekleştirilmesi için her şansı verdiklerini belirtti.

    "RUSYA'NIN SONRAKİ ADIMLARINA HAZIR OLMALIYIZ"

    Yaşanan gelişmelerin değişmediği takdirde Batı'nın çatışmayı önlemek için en iyi çabalarının boşa çıkabileceğini söyleyen Johnson, "En kötüsü olursa, bir Avrupa ülkesi hiçbir gerekçe gösterilmeden yürütülen tam ölçekli bir saldırganlık savaşının hedefi haline gelecektir. Artık Putin'in planının sonraki olası aşamaları için kendimizi hazırlamalıyız. Ukrayna'ya Rus güçlerinin sevkiyatının miktarının yeni bir işgale işaret ettiğine şüphe yok. Son ana kadar diplomasiden vazgeçmeyeceğiz." dedi.

    "5 RUS BANKASINA YAPTIRIM UYGULUYORUZ"

    Emsali görülmemiş tedbirlerin uygulamaya gireceğini vurgulayan Johnson, şu ifadelere yer verdi:

    "5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım uyguluyoruz. Bu kişilerin İngiltere'deki tüm varlıklarını donduruyoruz. Bu kişiler İngiltere'ye giremeyecek. Tüm NATO müttefiklerimi mutlaka korumak zorundayız.

    "İNGİLTERE ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAK"

    Putin'in nihayetinde başarısız olduğunu görmemiz gerekiyor. Tüm Avrupa ve NATO bunun için bir araya gelmelidir. İngiltere, bunun için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Güç gösterisinden kaçınmalıyız, bedeli ağır olur."

    Boris Johnson: 5 Rus bankasına yaptırım getirildi #1


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