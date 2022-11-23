Boris Johnson: Almanya'nın tutumu Ukrayna'nın teslim olması yönündeydi

Eski İngiliz Başbakan Boris Johnson, Ukrayna-Rusya savaşı çıkmak üzereyken Almanya'nın Ukrayna'nın Rusya'ya teslim olması görüşünü savunduğunu söyledi.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson CNN Portekiz televizyonuna konuştu.

Johnson'ın Ukrayna'ya ilişkin açıklamaları ise gündeme oturdu.

Boris Johnson, Ukrayna-Rusya savaşı patlak vermek üzereyken Almanya'nın sergilediği tutumu açıkladı.

"Almanya, Ukrayna'nın hemen teslim olmasını istedi"

Eski Başbakan, "Almanya'nın görüşü bir noktada, bir şeyler olacaksa -ki bu bir felaket anlamına gelecekti- o zaman her şeyin hızlıca sona ermesi ve Ukrayna'nın teslim olmasının daha iyi olacağı şeklindeydi" dedi.

Johnson'ın ayrıca "Bu görüşe katılmam mümkün değildi. Bana göre bu felâket bir tutumdu. Ama Almanların o dönem niye böyle düşündüğünü anlayabiliyorum. Almanya'nın bu görüşüne dayanak oluşturan son derece güçlü ekonomik nedenler vardı" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan sert tepki gecikmedi

Johnson'ın bu sözlerine Almanya'dan sert tepki geldi.

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, "Saçmalığın dik alası" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Başbakan Olaf Scholz'un, savaşın başlangıcından üç gün sonra 27 Şubat'ta Alman Federal Meclisinde yaptığı konuşmada Ukrayna'ya verdiği güçlü desteğe işaret eden Hebestreit, "Eğlendiriciliğiyle bilinen eski başbakanın, gerçeklerle kendine has bir ilişkisi olduğunu biliyoruz. Burada da böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla gerçekler, bu röportajda duyduğum üstü kapalı ithamı çürütür nitelikte" ifadelerini kullandı.