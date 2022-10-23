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    Boris Johnson, destekçileriyle toplantı yaptı

    Sunak'a karşı seçim yarışına girmeye hazırlanan Johnson, kendisini destekleyen kilit isimlerle bir araya geldi. Johnson, geçmişte hatalar yaptığını, ancak bundan ders çıkaracağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 15:46
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    Boris Johnson, destekçileriyle toplantı yaptı

    İngiltere'de Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı yeni bir boyut kazandı.

    Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, parti liderliğine ve başbakanlığa aday olduğunu açıkladı.

    Tatilini yarıda keserek İngiltere'ye dönen eski Başbakan Boris Johnson da bugün sabah saatlerinde çevrimiçi ortamda yaklaşık 50 destekçisiyle toplantı yaptı.

    "Geçmişte hatalar yaptım"

    Telegraph'ın haberine göre, görüşmeye katılan bir milletvekili, Johnson'ın geçmişte hatalar yaptığını kabul ettiğini ve ancak bundan ders çıkaracağını söylediğini belirtti.

    Johnson'ın, destekçilerine liderlik kampanyasında izleyeceği yol haritası konusunda brifing verdiği, "Diğer taraflara saldırma yolunu seçmeyeceğiz." şeklinde konuştuğu kaydedildi.

    Johnson: Uzlaştırıcı ve birlik temelli hareket edeceğiz

    58 yaşındaki İngiliz siyasetçinin, "uzlaştırıcı ve birlik temelli" hareket edeceğini söylediği aktarıldı.

    Diğer taraftan BBC'ye konuşan ve Johnson'ı destekleyen Kalkınma Bakanı Simon Clarke, "Bu konuda çok net. Küçük, sıkı, disiplinli bir Downing Sokağı olacak." dedi.

    Boris Johnson, destekçileriyle toplantı yaptı #1

    Johnson ve Sunak'ı destekleyen bakanlar

    Boris Johnson'a desteğini açıklayan diğer kilit isimler, Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Chris Heaton Harris, COP26 Başkanı Alok Sharma, Lancaster Dükalığı Şansölyesi Nadhim Zahawi ve Ulaştırma Bakanı Anne-Marie Trevelyan.

    İçişleri Bakanı Grant Shapps, Uluslararası Ticaret Bakanı Kemi Badenoch ile Çalışma ve Emeklilik Bakanı Chloe Smith, Rishi Sunak'ı destekleyen isimler arasında.

    Boris Johnson, İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sırasında Başbakanlık'ta düzenlenen partilerle tartışmaların odağı haline gelmişti.


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