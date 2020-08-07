Başbakan Boris Johnson, Warrington kentine yaptığı ziyarette, duvar işçiliğine soyundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Warrington kentine ziyarette bulundu.

Yaptığı ziyarette bir binanın yapımına katılan Johnson, duvar işçiliğine soyundu.

Johnson, duvar işçilerinin yönlendirmesiyle duvar örmeye çalıştı.

TAŞLARI DİZERKEN ZORLANDI

Taş tutmayı pek beceremediği ortaya çıkan Johnson taşları dizerken biraz zorlandı. Nasıl yapacağı ile ilgili işçilere sorular sordu ve bina yapımı ile ilgili bilgiler aldı.

Boris Johnson duvar işçiliği yaptı VİDEO

