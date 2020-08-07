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    Boris Johnson duvar işçiliği yaptı

    Boris Johnson duvar işçiliği yaptı

    Başbakan Boris Johnson, Warrington kentine yaptığı ziyarette, duvar işçiliğine soyundu.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 05:03
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    Boris Johnson duvar işçiliği yaptı

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson Warrington kentine ziyarette bulundu.

    Yaptığı ziyarette bir binanın yapımına katılan Johnson, duvar işçiliğine soyundu.

    Johnson, duvar işçilerinin yönlendirmesiyle duvar örmeye çalıştı.

    Boris Johnson duvar işçiliği yaptı #1

    TAŞLARI DİZERKEN ZORLANDI

    Taş tutmayı pek beceremediği ortaya çıkan Johnson taşları dizerken biraz zorlandı. Nasıl yapacağı ile ilgili işçilere sorular sordu ve bina yapımı ile ilgili bilgiler aldı.

    Boris Johnson duvar işçiliği yaptı VİDEO

    Boris Johnson duvar işçiliği yaptı #2

    Boris Johnson duvar işçiliği yaptı #3

    Boris Johnson duvar işçiliği yaptı #4

    Boris Johnson duvar işçiliği yaptı #5

     

     

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