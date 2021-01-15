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    Boris Johnson duyurdu: İngiltere'ye giriş çıkışlar kapatılacak

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19'un henüz tanımlanamayan çeşitli mutasyonları nedeniyle pazartesi sabah 4'ten itibaren ülkeye tüm giriş çıkışların kapatılacağını açıkladı.
    • AA
    • 15.01.2021 - 20:44
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 21:20
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    Boris Johnson duyurdu: İngiltere'ye giriş çıkışlar kapatılacak

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 'henüz tanımlanmamış Covid türlerinin yarattığı risk' nedeniyle Birleşik Krallık için bütün seyahat koridorları Pazartesi gününden itibaren kapatılacağını duyurdu.

    Johnson, kararın 'yeni Covid türlerin yarattığı tehlikeye karşı koruma amaçlı' olduğunu ifade etti.

    Ülkeye girecek her yolcunun Covid testinin negatif olduğuna dair kanıt göstermesi istenecek.

    İNGİLTERE, ÜLKEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATIYOR

    İngiltere, Brezilya'da tespit edilen yeni tür Covid nedeniyle Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere Güney Amerika ülkeleri ile Portekiz'den de uçuşları durdurmuştu.

    İngiltere ve İrlanda vatandaşları ile oturum sahibi yabancıların seyahat edebileceği, ancak İngiltere'ye varınca 10 günlük karantinaya girmeleri gerektiği belirtildi.

    Boris Johnson duyurdu: İngiltere ye giriş çıkışlar kapatılacak #1

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