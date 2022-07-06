Petrol
104.58
1.76%
Euro
17.5566
0.51%
Dolar
17.2359
1.55%
Altın
977.24
1.50%
Borsa
2389
0.00%
Bitcoin
346.751
4.63%
BTXN Coin
6.60
-1.19%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C
    Boris Johnson: Görevime devam edeceğim

    Boris Johnson: Görevime devam edeceğim

    Başbakan Johnson, art arda istifalar sonrası ilk açıklamasını yaptı. Johnson, kendisine yönelik istifa çağrılarına yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 15:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İngiltere'de bakanların istifa dalgası büyüyor.

    Başbakan Boris Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifa ettikleri açıklandı.

    Bugün yeni ayrılıklarla birlikte toplam 9 üst düzey yetkili, koltuklarını bıraktı.

    İngiltere'yi sarsan peş peşe istifalar

    Aile ve Çocuktan Sorumlu Bakan Yardımcısı Will Quince ile Ulaştırma Bakanı Laura Trott istifa kararı aldı.

    Okullardan Sorumlu Devlet Bakanı Robin Walker, Hazine Bakanı John Glen, Adalet Bakan Yardımcısı Victoria Atkins ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Jo Churchill de görevlerini bırakan isimler arasına katıldı.

    Londra'da hareketli saatler

    Son olarak İskan Bakanı Stuart Andrew, görevinden çekildiğine dair kararını sosyal medya hesabından paylaştı.

    Andrew, mesajında, Muhafazakarlar'ın “savunması mümkün olmayanı savunmak zorunda kalmamaları" gerektiğini vurguladı.

    Boris Johnson'dan ilk açıklama

    İngiltere bakanlar tarafından adeta krize sürüklenirken, Başbakan Boris Johnson'ın gelişmelerle ilgili ne diyeceği merak ediliyordu.

    Muhafazakar Tim Loughton, Johnson'a istifa edeceği herhangi bir durum olup olmadığını sordu.

    "Görevime devam edeceğim" mesajı

    Johnson, "Hükümetin devam etmesinin ve bize veirlen görevi yerine getirmesinin imkansız olduğunu hissettiğim koşullar olsaydı ya da mesela, Ukraynalıları destekleme arzumuzda hüsrana uğradığımızı hissetseydim o zaman istifa ederdim.

    Zor koşullarda bir başbakanın işi, yoluna devam etmektir ve ben de bunu yapacağım." dedi.

    Boris Johnson: Görevime devam edeceğim #1

    Parlamento önünde gösteri

    İngiliz Parlamentosu'nda tartışmaların yaşandığı sırada dışarıda toplanan kalabalık da Johnson'ı istifaya çağırdı.

    Bu arada Johnson, geçtiğimiz ay, Muhafazakar Parti içerisindeki güven oylamasını kazanmıştı.

    İstifaları tetikleyen olaylar

    İngiltere'de Muhafazakar Partili Chris Pincher, hakkında çıkan taciz haberlerinin ardından, İngiliz Parlamentosu'ndaki grup yöneticiliği görevini bırakmıştı.

    Başbakan Boris Johnson ise Pincher hakkında geçmişte gün yüzüne çıkan iddiaları bilmesine rağmen, söz konusu isme görev verdiği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

    Karantina ihlali

    Ayrıca Johnson ve ekibi, ülkede koronavirüs salgınıyla mücadele için uygulanan karantinayı ihlal etmekle suçlanıyordu.

    Boris Johnson: Görevime devam edeceğim #2

    Boris Johnson: Görevime devam edeceğim #3

    Boris Johnson: Görevime devam edeceğim #4

    Boris Johnson: Görevime devam edeceğim #5

    Boris Johnson: Görevime devam edeceğim #6

    Boris Johnson: Görevime devam edeceğim #7

    Boris Johnson: Görevime devam edeceğim #8


    İlginizi Çekebilir

    Lindsay Lohan evlendi
    Magazin

    Lindsay Lohan evlendi

    Güneydoğu'da petrol heyecanı: 100'e yakın sahada araştırma talebi geldi
    Ekonomi

    Güneydoğu'da petrol heyecanı: 100'e yakın sahada araştırma talebi geldi

    İsmail 2 haftada nasıl zengin oldu!
    Metabot

    İsmail 2 haftada nasıl zengin oldu!

    Görüş Bildir