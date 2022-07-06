Boris Johnson: Görevime devam edeceğim

Başbakan Johnson, art arda istifalar sonrası ilk açıklamasını yaptı. Johnson, kendisine yönelik istifa çağrılarına yanıt verdi.

İngiltere'de bakanların istifa dalgası büyüyor.

Başbakan Boris Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifa ettikleri açıklandı.

Bugün yeni ayrılıklarla birlikte toplam 9 üst düzey yetkili, koltuklarını bıraktı.

İngiltere'yi sarsan peş peşe istifalar

Aile ve Çocuktan Sorumlu Bakan Yardımcısı Will Quince ile Ulaştırma Bakanı Laura Trott istifa kararı aldı.

Okullardan Sorumlu Devlet Bakanı Robin Walker, Hazine Bakanı John Glen, Adalet Bakan Yardımcısı Victoria Atkins ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Jo Churchill de görevlerini bırakan isimler arasına katıldı.

Londra'da hareketli saatler

Son olarak İskan Bakanı Stuart Andrew, görevinden çekildiğine dair kararını sosyal medya hesabından paylaştı.

Andrew, mesajında, Muhafazakarlar'ın “savunması mümkün olmayanı savunmak zorunda kalmamaları" gerektiğini vurguladı.

Boris Johnson'dan ilk açıklama

İngiltere bakanlar tarafından adeta krize sürüklenirken, Başbakan Boris Johnson'ın gelişmelerle ilgili ne diyeceği merak ediliyordu.

Muhafazakar Tim Loughton, Johnson'a istifa edeceği herhangi bir durum olup olmadığını sordu.

"Görevime devam edeceğim" mesajı

Johnson, "Hükümetin devam etmesinin ve bize veirlen görevi yerine getirmesinin imkansız olduğunu hissettiğim koşullar olsaydı ya da mesela, Ukraynalıları destekleme arzumuzda hüsrana uğradığımızı hissetseydim o zaman istifa ederdim.

Zor koşullarda bir başbakanın işi, yoluna devam etmektir ve ben de bunu yapacağım." dedi.

Parlamento önünde gösteri

İngiliz Parlamentosu'nda tartışmaların yaşandığı sırada dışarıda toplanan kalabalık da Johnson'ı istifaya çağırdı.

Bu arada Johnson, geçtiğimiz ay, Muhafazakar Parti içerisindeki güven oylamasını kazanmıştı.

İstifaları tetikleyen olaylar

İngiltere'de Muhafazakar Partili Chris Pincher, hakkında çıkan taciz haberlerinin ardından, İngiliz Parlamentosu'ndaki grup yöneticiliği görevini bırakmıştı.

Başbakan Boris Johnson ise Pincher hakkında geçmişte gün yüzüne çıkan iddiaları bilmesine rağmen, söz konusu isme görev verdiği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Karantina ihlali

Ayrıca Johnson ve ekibi, ülkede koronavirüs salgınıyla mücadele için uygulanan karantinayı ihlal etmekle suçlanıyordu.