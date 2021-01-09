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    Boris Johnson: Hastanelerimiz her zamankinden daha fazla baskı altında

    Koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu belirten İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Evde kalmak çok önemli” dedi.
    • AA
    • 09.01.2021 - 17:56
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    Boris Johnson: Hastanelerimiz her zamankinden daha fazla baskı altında

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hastanelerimiz, salgının başlangıcından beri her zamankinden daha fazla baskı altında. Enfeksiyon oranları endişe verici bir hızla artmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

    “EVDE KALMAK ÇOK ÖNEMLİ”

    Aşının kullanıma sunulmasının kendilerine yeni bir umut verdiğini vurgulayan Johnson, "Ancak şimdilik evde kalmak, Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) korumak ve hayat kurtarmak çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

    Ülkede, virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türü nedeniyle vakalar hızlı bir şekilde artıyor.

    Boris Johnson: Hastanelerimiz her zamankinden daha fazla baskı altında #1

    DÜN EN YÜKSEK VAKA SAYISI TESPİT EDİLMİŞTİ

    Dün 1325 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı tespit edilirken, aynı gün 68 bin 53 kişinin koronaya yakalandığı duyurulmuştu.

    Bu da günlük en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

    “ACİL DURUM” İLANI

    Artan vakaların etkisiyle hastaneler baskı altında kalırken, başkent Londra'da hastanelerin kapasitelerinin aşılmasının önlenmesi için "acil durum" ilan edilmişti.

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