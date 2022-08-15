Boris Johnson, iki hafta içinde ikinci tatiline çıktı

Başbakan Johnson, eşiyle market alışverişi yaparken görüntülendi. İngiliz basını, tatile tepki gösterdi.

Boris Johnson, İngiltere'de başbakanlık koltuğunu bırakmak için gün sayıyor.

Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini açıklayan Johnson'ın ardından, parti liderliği ve başbakanlık için eski Maliyet Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss yarışıyor.

Başbakan Johnson'dan günler sonra yeni tatil

Yeni lider, 160 binin üzerinde parti üyesinin oylarıyla belirlenecek ve 5 Eylül'de kesin sonuç ortaya çıkacak.

Süreç devam ederken, Başbakan Johnson'ın Yunanistan'da tatilde olduğu ortaya çıktı.

İki hafta içinde ikinci tatilinde görüldü

İngiltere basınından Metro, gelişmeyi, "Başbakan, İngiltere'de milyonlar enerji faturası maliyetleri yüzünden krize girerken, iki hafta içinde ikinci tatilinde görüldü." diyerek duyurdu.

Eşiyle market alışverişi yaptı

Johnson ve eşi Carrie, başkent Atina yakınlarında yer alan Nea Makri sahil kasabasındaki bir markette alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

İngiliz çift, geçtiğimiz hafta, gecikmiş balayı için Slovenya'ya uçmuştu.