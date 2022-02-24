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    Boris Johnson, İngiltere'nin Rusya'ya yaptırımlarını açıkladı

    İngiltere Başbakanı Johnson, "Rus bankalarını finansal sistemimizden tamamen çıkartacağız" dedi.
    • REUTERS
    • 24.02.2022 - 20:23
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    Boris Johnson, İngiltere'nin Rusya'ya yaptırımlarını açıkladı

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Batılı ülkeler art arda yaptırım kararlarını açıklamaya başladı.

    AB, ABD ve Almanya başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerden sonra İngiltere'den de yaptırım kararı geldi.

    "Benzeri görülmemiş bir yaptırım uyguluyoruz" diyen İngiltere Başbakanı Boris Jonhson, şu ifadeleri kullandı:

    "Rus bankalarını İngiliz finans sisteminden tamamen izole ediyoruz. Tüm Rus bankalarına yaptırım uygulama kararı aldık. Varlıklarını donduracağız."

    AYRINTILAR GELİYOR..


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