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    Boris Johnson: İngiltere'nin yaptırımları, Rusya'yı çok sert vuracak

    Acil durum toplantısı sonrası konuşan Başbakan Johnson, yaptırım paketi hazırlığı içinde olduklarını söyledi. Johnson, Putin'in geniş kapsamlı bir işgal düşündüğünü iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 12:18
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    Boris Johnson: İngiltere'nin yaptırımları, Rusya'yı çok sert vuracak

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Acil Durum Kabine Toplantısı'nın (COBRA) ardından konuştu.

    Başbakan Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'a asker gönderme kararıyla Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiğini söyledi.

    YAPTIRIM PAKETİ HAZIRLIĞI

    "Derhal bir uluslararası yaptırım paketi oluşturacağız." diyen Johnson, "Bu, Rusya'nın daha fazla mantıksız davranışı olacağına inandığımız için yaptırım paketinin sadece ilki." ifadesini kullandı.

    "RUSYA'YI ÇOK SERT VURACAK"

    Johnson, yaptırımların Rusya'yı "çok sert vuracağını" belirterek, olası bir işgal durumunda "yapacakları daha çok şey" olduğunu kaydetti ve ekledi:

    "FELAKET OLUR"

    "Tüm kanıtlar, Başkan Putin'in gerçekten de Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde işgal etmeye, bağımsız, egemen bir Avrupa ülkesine boyun eğdirmeye kararlı olduğu yönünde. Bu, kesinlikle felaket olur."

    Boris Johnson: İngiltere nin yaptırımları, Rusya yı çok sert vuracak #1


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