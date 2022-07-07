Boris Johnson, istifa ettiğini açıkladı

İstifa kararıyla ilk kez konuşan Başbakan Johnson, yeni lider seçilene kadar görevine devam edeceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa edeceğine dair söylentilerin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Başbakan Johnson, Downing Sokağı 10 Numara önündeki konuşmasının başında, Muhafazakar Parti'nin ve başbakanlık koltuğunun yeni lidere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Johnson'dan istifa açıklaması

Partisinin liderliğinden ayrıldığını belirten Johnson, yeni ismi seçme sürecinin "derhal" başlaması gerektiğini ve takvimin önümüzdeki hafta açıklanacağını söyledi.

Başbakanlık koltuğunu bırakma kararına ilişkin Johnson, "Yeni bir lider gelene kadar hizmet edeceğim." dedi.

"Üzgünüm ama olacağı buymuş"

Johnson, "Dünyanın en iyi işini bıraktığım için ne kadar üzgün olduğumu bilmenizi istiyorum ama olacağı buymuş." ifadesini kullandı.

İngiliz Başbakan'ı, konuşmasına başlamadan önce alkışlarla karşılayanlar arasında eşi Carrie ve çiftin geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen kız çocuğu da vardı.

Kendisine oy verenlere teşekkür etti

Başbakan Johnson, konuşmasında, 2019'da kendisine oy veren milyonlara teşekkür etti.

Johnson'ın açıklamasından önce çok sayıda medya mensubu, Başbakanlık konutu önünde bekleyişe geçti.

Dışişleri Bakanı Truss: Doğru kararı verdi

Boris Johnson'ın istifası sonrası açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Başbakan, doğru kararı verdi. Boris'in liderliğindeki hükümet, Brexit, aşılar ve Ukrayna'yı desteklemek gibi birçok başarıya imza attı.

Şimdi sakinliğe ve birliğe ihtiyacımız var. Yeni lideri ararken, yönetmeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.