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    Boris Johnson, konuşma yaparken sayfaları karıştırdı

    İngiliz Başbakan Johnson, konuştuğu yeri kağıtta bulamayınca zor anlar yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 15:11
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    Boris Johnson, konuşma yaparken sayfaları karıştırdı

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz Sanayi Konfederasyonu'nun (CBI) yıllık konferansına katıldı.

    2022'den itibaren elektrikli araç şarj noktaları kurmak için gerekli olan yeni evler, süpermarketler ve iş yerlerini içeren düzenlemeleri duyurmaya hazırlanan Johnson, konuşmasının bir bölümünde zor anlar yaşadı.

    JOHNSON, YERİNİ KAYBEDERSE...

    Johnson, konuştuğu anda yerini kaybedince önündeki kürsüde bulunan kağıtları karıştırmaya başladı.

    "BENİ BAĞIŞLAYIN"

    Konuşması sırasında zor anlar yaşayan İngiliz Başbakan, seslendiği kalabalığa peş peşe "Beni bağışlayın" dedi.

    Boris Johnson, konuşma yaparken sayfaları karıştırdı ViDEO

    Boris Johnson, konuşma yaparken sayfaları karıştırdı #1

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