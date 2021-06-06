Boris Johnson, koronavirüs aşılamasında 2022'yi işaret etti

G7 liderlerine seslenen Johnson, İngiltere'de düzenlenecek zirvede gelecek yılın sonuna kadar herkesin aşılanmasını isteyecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüse karşı yürütülen aşılama kampanyalarına ilişkin konuştu.

G7 Zirvesi, 11-13 Haziran tarihlerinde İngiltere'nin Cornwall kentinde düzenlenecek.

AŞILAMADA 2022 HEDEFİ

Zirve, G7 liderlerinin pandeminin başlamasından bu yana ilk yüz yüze toplantısı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden beri İngiltere'ye ilk ziyareti olacak.

BBC'nin haberine göre, Başbakan Johnson, diğer zengin ülkelerin liderlerini gelecek yılın sonuna kadar dünyayı koronavirüse karşı aşılamayı taahhüt etmeye çağıracak.

G7 LİDERLERİNE ÇAĞRI

Johnson'ın, cuma günü gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerin zirvesinde küresel aşılama için bir hedef ortaya koyacağı kaydedildi.

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya, küresel aşı programı Covax'a koronavirüs aşısı bağışında bulunacaklarını açıklamıştı. Ancak İngiltere ve Kanada henüz planladıkları katkılara ilişkin rakamlar vermedi.

Johnson, mevkidaşlarına "gelecek yılın sonuna kadar dünyayı aşılama" önerisinde bulunacağını söyledi.

"TIP TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK BAŞARI OLUR"

"G7 liderlerini bu korkunç pandemiyi sona erdirmek için bize katılmaya çağırıyorum. Koronavirüsün yol açtığı yıkımın bir daha yaşanmasına asla izin vermeyeceğimize söz veriyorum." diye konuştu.

İngiliz başbakan, böyle bir başarının "tıp tarihindeki en büyük başarı" olacağını da sözlerine ekledi.