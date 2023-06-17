Boris Johnson, köşe yazarlığına başladı Skandallarla İngiltere Başbakanlığı ve milletvekilliğinden istifa eden Boris Johnson, DailyMail'de köşe yazarı oldu.

ensonhaber.com

Dünya siyaset tarihi, yöneticilerin skandalları ile dolu.

Son dönemin yöneticilerinden eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise kısa görev sürecinde bu alanda kendine ayrı bir yer edindi.

Sıradışı tarzı, görünümü ve olaylara yaklaşımıyla basının ilgisini üzerine çeken Johnson, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu.

Brexit ile İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden ayıran ve ülkede büyük bir ikiliğe neden olan Boris Johnson, son olarak koronavirüs döneminde tepkilerin hedefi oldu.

Halk yasaklar ve virüs arasında sıkışmış durumdayken Başbakanlık Ofisi'nde verdiği alkollü partiler bir anda ortalığa saçılan Johnson, Partygate skandalıyla tarihe geçti.

İngiltere tarihinin en çok skandallarla anılan başbakanlarından biri olan Johnson, önce başbakanlıktan sonra da milletvekilliğinden istifa etti.

Yeni işi köşe yazarlığı

Eski Başbakan'ın yeni işi de belli oldu.

Johnson, DailyMail'de köşe yazarlığına başladı.

Johnson'ın sitede köşe yazmaya başladığını bir videoyla duyurdu.

Gazete, “En esprili ve orijinal yazarlardan biri” olarak tanıttığı eski başbakanın her cumartesi haftalık yazılarının yayınlanacağını duyurdu.