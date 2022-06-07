Boris Johnson: Kötü barış anlaşması için Ukrayna'ya baskı yapılmamalı

Londra yönetimi, Rusya'ya karşı Kiev'e desteğini sürdürüyor. Başbakan Johnson, kötü anlaşmaların kalıcı olmadığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya ile Ukrayna arasında acilen ateşkes sağlanması yönündeki çağrılara değindi.

Başbakan Johnson, güven oylamasının ardından, kabine üyeleriyle ilk kez bir araya geldi.

"Zelensky'e baskı yapılmamalı"

Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'e, dünya güçleri tarafından Rus mevkidaşı Putin ile "kötü bir barış anlaşmasını" kabul etmesi için baskı yapılmaması gerektiğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre, İngiliz Başbakan, ülkesinin Ukrayna'ya destekte "ön planda kalacağını" vurguladı.

Johnson'ın Ukrayna tavrı

Johnson'ın sözcüsü, "Başkan Zelensky'e kötü bir barışı kabul etmesi için baskı yapılmamasının hayati önem taşıdığını belirtti. Kötü barış anlaşmalarının kalıcı olmadığını söyledi.

Dünyanın, Putin'in yersiz saldırganlığının meyvesini vermiş göründüğü herhangi bir sonuçtan kaçınması gerektiğini kaydetti." dedi.

Ek yaptırımlar hazırlanıyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın da Moskova yönetimine karşı ek yaptırımlar hazırladıklarını söylediği belirtildi.