Boris Johnson: Kraliçe ve ailesine, ulusumuz başsağlığı diliyor

99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip'in vefatı nedeniyle açıklama yapan Boris Johnson, yasta olduklarını belirtti.

Buckhingam Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in 73 yıllık eşi ve Edinburgh Dükü Prens Philip'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

99 yaşında vefat eden Prens Philip'in ölümünün ardından, İngiltere'deki önemli binaların bayrakları yarıya indirilerek yas ilan edildi.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson tarafından da bir taziye açıklaması yapıldı.

"GURURLU BİR BABA VE DEDE"

Prens Philip'in ülke dengesi açısından her zaman koruyucu olduğunu ve çevreci bir kişi olduğunu belirten Johnson, 'Gururlu bir baba ve dede' ifadelerini kullandı.

YAS TUTUYORLAR

Yas tuttuklarını aktaran Boris Johnson'ın açıklamalarında şu ifadeler ter aldı:

"Ülkemizin dengesi ve mutluluğu için dengelerin hepsini korudu. Kendisi bir çevreciydi. Bitmeyen desteğiyle onu hatırlayacağız. Şimdi Kraliçe ve ailesine ulusumuz başsağlığı diliyor. Çok sevilen bir eşi kaybettiler. Gururlu bir babayı, dedeyi kaybettiler. Yasını tutuyoruz bugün... Bize adadığı çabalar için kendisine teşekkür ediyoruz."