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    Boris Johnson, Liz Truss'ın istifasından sonra tatilini yarıda kesti

    Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Liz Truss'ın istifasının ardından Dominik Cumhuriyeti'ndeki tatilini yarıda bırakarak 10 saatlik uçuşun ardından ülkesine döndü.
    • 22.10.2022 - 18:09
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    Boris Johnson, Liz Truss'ın istifasından sonra tatilini yarıda kesti

    İngiltere son yılların en çalkantılı siyasi gündemini yaşıyor.

    Temmuz ayında görevinden istifa eden Boris Johnson’ın yerine gelen Liz Truss 45 günlük başbakanlık serüvenini 20 Ekim’de istifa ederek sonlandırdı.

    Truss'ın görevinden istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti’de liderlik yarışı yeniden başladı.

    Boris tatilini yarıda kesti

    İngiliz medyasına göre Truss istifa ettiğinde yurt dışında olan eski Başbakan Boris Johnson, yeniden başbakanlık koltuğuna oturabilmek için Dominik Cumhuriyetindeki tatilini yarıda bırakarak ülkeye dönme kararı aldı.

    Johnson ve ailesini taşıyan uçak, 10 saatlik uçuşun Londra’daki Gatwick Havalimanına iniş yaparken, Johnson aday olup olmayacağına dair bir açıklama yapmadı.

    Johnson’a yakın isimlerden Ticaret Bakanı James Duddridge ise Johnson'ın kendisine "hazır olduğunu" söylediğini açıkladı.

    Boris Johnson, Liz Truss ın istifasından sonra tatilini yarıda kesti #1

    En güçlü aday Rishi Sunak

    İHA'nın haberine göre yeni parti lideri ve ülkenin yeni başbakanını belirlemek için seçim yarışında adayların en az 100 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Başbakanlığa aday isimlerin 24 Ekim Pazartesi günü yerel saatle 14.00'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor. İngiltere medyasına göre şu anda en güçlü aday olarak Rishi Sunak öne çıkıyor.

    Henüz resmi olarak adaylığını açıklamayan Sunak’ın aday olabilmek için gereken 100 milletvekilinin desteğini aldığı belirtiliyor. Önceki Başbakan Boris Johnson’ı 46, adaylığını açıklayan tek isim olan Muhafazakar Parti Meclis Grubu Başkanı Penny Mordaunt’ı ise 21 milletvekilinin desteklediği ifade ediliyor.

    Boris Johnson, Liz Truss ın istifasından sonra tatilini yarıda kesti #2

    Kim hangi ismi destekliyor?

    Eski İçişleri Bakanı Priti Patel daha önce birlikte çalıştığı Boris Johnson'a desteğini açıkladı. Yine Johnson ile birlikte çalışan eski Brexit Bakanı David Frost ise Rishi Sunak'ı desteklerken, “geçtiğimiz yılın kaosunu ve karmaşasını tekrarlama riskini almanın doğru olmadığını" ifade etti.

    Eski Sağlık Bakanı Matt Hancock, Boris Johnson ve Rishi Sunak'ın ulusal çıkarlar için birlikte çalışması gerektiğini belirtirken, Johnson’a ülkeyi yönetmesi için rakibini destekleme çağrısında bulundu.

    Johnson döneminde Sağlık Bakanı olan Hancock, ekonomik ve siyasi istikrarsızlık döneminde "istikrarlı liderlik" için iş birliğinin gerekli olduğunu söyledi.

    Boris Johnson, Liz Truss ın istifasından sonra tatilini yarıda kesti #3


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