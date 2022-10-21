Boris Johnson: Muhafazakar Parti'yi seçimlerde yok olmaktan kurtarabilirim

Johnson, vekiller arasında destek arayışlarını hızlandırdı. Bir sonraki seçimlere işaret eden İngiliz siyasetçi, "Partiyi silinmekten ancak ben kurtarabilirim" mesajı verdi.

İngiltere'de Liz Truss'ın başbakanlık görevini bırakacağını açıklamasından sonra gözler bir kez daha Boris Johnson'a çevrildi.

Eski Başbakan Johnson, yeniden liderliğe geri dönüş için Muhafazakar Parti'de zemin yokluyor.

Johnson'dan geri dönüş sinyalleri

Telegraph'ın haberine göre, Johnson, Truss'ın ayrılığını tekrar göreve gelebilmek için bir şans olarak görüyor.

Johnson'ın, özel olarak Muhafazakar milletvekilleriyle görüştüğü ve başbakanlığı yeniden devralmak üzere destek istediği belirtiliyor.

"Muhafazakarları ben kurtarabilirim"

Eski İngiliz Başbakan'ın, temas kurduğu isimlere "Muhafazakarları seçimlerde yok olmaktan kendisinin kurtarabileceğini" söylediği konuşuluyor.

İngiltere'de bir sonraki genel seçim, erkene alınmadığı sürece en geç Ocak 2025'te yapılacak.

Adaylık için öne çıkan 3 isim

Muhafazakarların potansiyel lider adayları arasında ismi geçenler; Rishi Sunak, Boris Johnson ve Penny Mordaunt.

29 vekil, Sunak'a destek açıklaması yaparken, bu sayı Johnson için 24 ve Mordaunt 11 oldu.