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    Boris Johnson NATO üyeliği tartışılan İsveç ve Finlandiya’yı ziyaret edecek

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yarın NATO’yu katılmayı değerlendiren İsveç ve Finlandiya’yı ziyaret edeceği açıklandı.
    • 10.05.2022 - 19:46
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    Boris Johnson NATO üyeliği tartışılan İsveç ve Finlandiya’yı ziyaret edecek

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bölgedeki ülkelerin güvenlikleri açısından yeni adımlar atmasına yol açtı.

    Bu kapsamda İsveç ve Finlandiya da NATO'ya katılmayı gündemine aldı.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardında NATO’ya katılmayı değerlendiren İsveç ve Finlandiya’yı yarın ziyaret edeceği bildirildi.

    Johnson’ın Sözcüsü yaptığı açıklamada, Johnson’ın ziyaretinin sadece Ukrayna ile ilgili olmadığını Avrupa’nın güvenliği ile ilgili de olduğunu aktardı.

    "İki ülkeyi de destekliyoruz"

    İHA'nın haberine göre Sözcü, “Ülkelerin NATO üyeliği gibi konularda karar vermedeki demokratik kapasitesini destekliyoruz. İsveç ve Finlandiya'nın tutumlarını anlıyoruz ve bu nedenle Başbakan daha geniş güvenlik konularını ele alacak" dedi.

    Finlandiya Savunma Komitesi NATO raporunu hükümete sundu

    Finlandiya Savunma Komitesi ise, NATO üyeliğine dair raporunu hükümete sundu. Finlandiya Savunma Komitesi Başkanı Petteri Orpon yaptığı açıklamada, ülkenin savunma açısından iyi olduğunu fakat Rus tehdidine karşı yeterli olmadığını aktararak, “Ülkenin güvenliğini gelecekte garantiye almak için en iyi çözüm NATO üyeliği" dedi.

    Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise Finlandiya’nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kararı 12 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor.

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 13 Nisan’da İsveç’in başkenti Stockholm’de NATO üyeliğini görüşmek üzere bir araya gelmişti.

    Finlandiya hükümeti, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından ülkenin güvenlik stratejisindeki değişikliklere ilişkin “beyaz kitap" adlı analizi 13 Nisan’da parlamentoya sunmuştu.

    Boris Johnson NATO üyeliği tartışılan İsveç ve Finlandiya’yı ziyaret edecek #1


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