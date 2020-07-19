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    Boris Johnson, oğluyla ilk kez görüntülendi

    İngiliz başbakan, 11 haftalık bebeği ve nişanlısı ile internet üzerinden toplantıya katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2020 - 08:57
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    Boris Johnson, oğluyla ilk kez görüntülendi

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın, 29 Nisan'da erkek bebekleri dünyaya geldi.

    Wilfred Lawrie Nicholas adı verilen 11 haftalık bebek, doğumundan bu yana ilk kez babası Boris Johnson ile görüntülendi.

    Downing Sokağı 10 Numara'daki Başbakanlık Konutu, Boris-Carrie çiftinin Zoom görüşmesi sırasında çekilen fotoğrafını yayınladı.

    BORIS'IN, OĞLUNA BAKIŞI

    Carrie Symonds, doğum yaptığı sırada kendisine bakım yapan ebelerle görüştü. Görüşme sırasında Wilfred'in, annesinin kucağında olduğu ve İngiltere Başbakanı Johnson'ın, oğluna baktığı görülüyor.

    Öte yandan İngiliz başbakan, 2020'nin sonlarına doğru babalık izni alacağını söyledi.

    Boris Johnson, oğluyla ilk kez görüntülendi #1

    2019'UN SONUNDA NİŞANLANDILAR

    Geçtiğimiz yıl sonunda nişanlanan 55 yaşındaki Johnson ve 32 yaşındaki Symonds, mart ayında yaptıkları açıklamada, yaz başında bir bebek beklediklerini ifade etmişti.

    SYMONDS DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

    Bebeğin doğumu, günlerdir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Başbakan Johnson'ın taburcu edilmesinin ardından gerçekleşti.

    Ayrıca, Symonds da koronavirüs belirtileri göstermişti.

    Boris Johnson, oğluyla ilk kez görüntülendi #2

    Boris Johnson, oğluyla ilk kez görüntülendi #3

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