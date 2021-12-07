Boris Johnson: Omicron varyantı deltadan daha bulaşıcı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk belirtilerin, koronavirüsün Omicron varyantının Delta varyantından daha bulaşıcı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Tüm dünyada koronavirüs aşıları sayesinde eski hayata dönüş için heyecan yaşanırken çıkan yeni varyantlar tedirginliği artırıyor.

Son çıkan Omicron varyantı tüm dünyaya hızla yayılırken özellikleri nedeniyle tedirginlik seviyesini de en üst düzeye çıkardı.

"BELİRTİLER DELTADAN DAHA BULAŞICI OLDUĞU YÖNÜNDE"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da kabine toplantısında Omicron varyantıyla ilgili son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakanlık Sözcüsü, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başbakan, Omicron'un özellikleri hakkında sonuç çıkarmak için çok erken olduğunu ancak ilk belirtilerin, bunun Delta'dan daha bulaşıcı olduğu yönünde olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

Sözcü, Başbakan'ın üst düzey ekibi arasında hükümetin bu kış Kovid-19'la mücadelede B planı önlemlerini getirip getirmemesi konusunda bir tartışma olmadığını da kaydetti.

İNGİLTERE'DE 336 OMİCRON VAKASI TESPİT EDİLDİ

Dün itibarıyla İngiltere'de 261, İskoçya'da 71 ve Galler'de 4 olmak üzere 336 Omicron vakası tespit edilmişti.

İngiltere Sağlık Bakan Sajid Javid de Omicron varyantının ülke genelinde birden fazla bölgede yayılmaya başladığını belirterek, "Bu, uluslararası seyahatle bağlantısı olmayan vakaları içeriyor. Bu nedenle artık İngiltere'nin birden fazla bölgesinde topluluk yayılımı olduğu sonucuna varabiliriz." değerlendirmesinde bulunmuştu.