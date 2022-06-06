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    Boris Johnson parti içi güven oylamasını kazandı

    Boris Johnson parti içi güven oylamasını kazandı

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakar Parti meclis grubunda yapılan oylamada güvenoyu aldı.
    • 06.06.2022 - 23:06
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 23:31
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs kısıtlamaları döneminde kuralları ihlal ederek parti vermişti.

    Güven oylaması yapıldı

    İstifa baskısı altında kalan Johnson için bu akşam lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda güven oylaması yapıldı.


    Boris Johnson parti içi güven oylamasını kazandı #1

    Oylamayı kazandı

    Muhafazakar Parti meclis grubunda yapılan oylamadan Johnson'ın güvenoyu aldığı ve parti içi güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazandığı açıklandı.

    Başbakan Johnson'ın, partisinden güvenoyu almasıyla 12 ay boyunca kendisi hakkında güvensizlik oyu istenemeyecek.

    Boris Johnson parti içi güven oylamasını kazandı #2

    Koltuğu sallandı

    Oylamayı kazanmasına rağmen Johnson, liderliğine büyük bir darbe aldı ve kendi milletvekillerinden 148'i iktidar partisi için yeni bir lider istediklerini söyledi.

    Boris Johnson parti içi güven oylamasını kazandı #3

    Partiler başına bela oldu

    AA'nın haberine göre Johnson, koronavirüs karantinası sırasında Downing Street 10 No'lu partilere yönelik aylarca yıpratıcı eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

    Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

    Boris Johnson parti içi güven oylamasını kazandı #4

    Boris Johnson parti içi güven oylamasını kazandı #5


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