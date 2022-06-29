Petrol
114.17
0.33%
Euro
17.5471
-0.03%
Dolar
16.6635
-0.11%
Altın
975.57
-0.06%
Borsa
2476
-0.56%
Bitcoin
337.395
-4.46%
BTXN Coin
6.88
-4.70%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Boris Johnson: Putin, daha fazla NATO görecek

    NATO Zirvesi'ne katılan Başbakan Johnson, Putin'in batı sınırları konusunda yanıldığını savundu.
    • 29.06.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 12:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Boris Johnson: Putin, daha fazla NATO görecek

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne katıldı.

    Başbakan Johnson, zirvenin yapılacağı alana geçmeden önce gazetecilere açıklama yaptı.

    "Putin yanıldı"

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Putin'in batı sınırlarında daha az NATO görmeyi umduğunu belirten Johnson, "Ama tamamen yanıldı. Putin artık daha fazla NATO görecek." dedi.

    "İttifakımız için büyük bir adım"

    Madrid'deki NATO Zirvesi'nin birçok açıdan tarihi nitelik taşıdığını vurgulayan Johnson, "Finlandiya ve İsveç gibi iki yeni üyemiz olacak. Bu ittifakımız için büyük bir adım." ifadesini kullandı.

    Johnson, zirvede Ukrayna'ya daha fazla destek kararı alacaklarını, NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını güçlendireceklerini aktardı.

    Boris Johnson: Putin, daha fazla NATO görecek #1

    İspanya: Dönem birlik olma dönemi

    İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles de zirvenin yapıldığı IFEMA Fuar Alanı'ndaki medya merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Robles, dün imzalanan üçlü muhtırayla ilgili, "Türkiye’nin vetoyu kaldırmasını çok olumlu karşılıyoruz. İspanya, Türkiye’de Patriot füze savunma sistemi bulunduran bir ülke.

    Biz her ülkenin kendi pozisyonuna saygı gösteriyoruz ama dün birlik mesajı vermek için büyük bir çaba gösterildi. Dönem birlik olma dönemi." diye konuştu.

    "Anlaşmanın Madrid’de olmasından memnuniyet duyuyoruz"

    AA'nın haberine göre, İspanya olarak Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından gösterilen çabaları çok pozitif bir haber olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Robles, sözlerini şu şekilde tamamladı:

    "İspanya, bu anlaşmanın Madrid’de olmasından dolayı da ayrı bir memnuniyet duyuyor."

    Boris Johnson: Putin, daha fazla NATO görecek #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Murat Kurum sel bölgesi Kastamonu'da: 1 kişi kayıp
    Gündem

    Murat Kurum sel bölgesi Kastamonu'da: 1 kişi kayıp

    Survivor'da yarı finale kimler kaldı? 28 Haziran 2022 Survivor'da yarı finale kalan isimler
    Medya

    Survivor'da yarı finale kimler kaldı? 28 Haziran 2022 Survivor'da yarı finale kalan isimler

    Görüş Bildir