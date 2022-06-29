Boris Johnson: Putin kadın olsaydı Ukrayna'ya saldırmazdı

Başbakan Johnson, Putin'in cinsiyeti ile Ukrayna'da yaşanan saldırılar arasında bağ kurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'yı eleştirdi.

Başbakan Johnson, konuyla ilgili Alman ZDF televizyonuna verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ilginç ifadeler kullandı.

Johnson, Putin'in Ukrayna'ya saldırı emrini "delice ve maço" olarak niteledi.

"Putin bir kadın olsaydı şiddet savaşına girişmezdi"

Putin'in cinsiyetinin, çatışmaya katkıda bulunan bir faktör olduğunu savunan Johnson, "Putin bir kadın olsaydı, ki öyle olmadığı çok açık, ama öyle olsaydı çılgın, maço bir işgal ve şiddet savaşına gerçekten girişmezdi." ifadesini kullandı.

"Ukrayna'da yaptığı şey bu"

Güçlü pozisyonlarda daha fazla kadının yer alması gerektiğine işaret eden Johnson, "Mükemmel bir toksik maskülinite örneği istiyorsanız, Ukrayna'da yaptığı şey bu." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın aktardığına göre, Johnson, ayrıca, G7 liderlerinin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için çalışmasına rağmen, şu anda mevcut bir anlaşma olmadığını da sözlerine ekledi.