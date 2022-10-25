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    Boris Johnson, Rishi Sunak'ı tebrik etti

    Johnson, Muhafazakar Parti'den Sunak'a tam destek vermesini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 15:14
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    Boris Johnson, Rishi Sunak'ı tebrik etti

    İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, başbakanlık görevini üstelenen Rishi Sunak'ı kutladı.

    42 yaşındaki Sunak, Liz Truss'ın istifasından sonra Muhafazakar Parti liderliğine seçildi.

    "Tarihi bir gün"

    Kral Charles'tan hükümeti kurma görevini alan Sunak, Johnson tarafından tebrik edildi.

    Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tarihi günde Rishi Sunak'ı tebrik ediyorum." dedi.

    Johnson'dan Sunak için destek çağrısı

    Açıklamasının devamında Johnson, "Her Muhafazakarın yeni Başbakanımıza tam ve yürekten destek verme vakti." diye ekledi.

    Boris Johnson, liderlik yarışına katılmak üzere tatilini yarıda kesip İngiltere'ye dönmüş, ancak Rishi Sunak ile yaptığı görüşmenin ardından aday olmama kararı almıştı.

    Boris Johnson, Rishi Sunak ı tebrik etti #1


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