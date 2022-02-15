Boris Johnson: Rusya'dan karışık sinyaller geliyor

Başbakan Johnson, Rus ordusunun Ukrayna yakınlarında sahra hastaneleri inşa ettiğini söyledi. Johnson, diplomasi konusunda bir yol olduğunu düşündüğünü belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna sınırı yakınlarındaki Rus askeri varlığını değerlendirdi.

Johnson, Ukrayna'daki durumun ele alındığı Acil Durum Kabine Toplantısı (COBRA) sonrası konuştu.

"RUS SAHRA HASTANELERİ İNŞA EDİLİYOR"

Ukrayna'da açıkça "diplomatik bir açılımın işaretleri" bulunduğunu ancak, istihbaratın "hala umut verici olmadığını" söyleyen Johnson, Ukrayna sınırı yakınında Rus sahra hastaneleri inşa edildiğine ve daha fazla taburun sınıra yaklaştırıldığına dikkati çekti.

"ŞU ANDA KARIŞIK SİNYALLER GÖRÜYORUZ"

Johnson, bunun "işgale hazırlık" olarak yorumlanabileceği değerlendirmesinde bulunarak, "Şu anda gördüğümüz karışık sinyaller ve özellikle ekonomik yaptırımlar konusunda çok sert ve birlik içinde kalmamız için daha fazla neden var." dedi.

"HER AN HAREKETE GEÇMEYE HAZIR..."

ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı ülkeleri liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği iddiasının sorulması üzerine Johnson, Moskova'nın "neredeyse her an harekete geçmeye hazır büyük bir hazırlığı" olduğunu söyledi.

"DİPLOMASİ İÇİN BİR YOL VAR"

Johnson, hala diplomasi için bir yol olduğunu düşündüklerini ve Rus tarafından bazı olumlu işaretler gördüklerini dile getirerek, "Eğer bu doğruysa, hadi bunun üzerine inşa edelim." ifadesini kullandı.

İNGİLTERE'NİN KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇIK KALACAK

Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Rus bankalarını ve şirketlerini hedef alan sert yaptırımları uygulamaya hazır olduklarının altını çizdi.

Ayrıca Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya olan desteğini sürdürmek için başkent Kiev'deki İngiliz büyükelçiliğinin faaliyetlerine devam edeceğini aktardı.

Risklerin hala sürdüğünü, bu nedenle kararın sürekli inceleme altında tutulacağını söyleyen Johnson, ancak, İngiltere'nin büyükelçiliğini "mümkün olduğunca uzun süre" açık tutma istediğini ifade etti.