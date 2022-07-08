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    Boris Johnson: Şinzo Abe'ye saldırı, beni dehşete düşürdü

    İngiliz Başbakan, saldırı nedeniyle paylaştığı mesajda, "Duyduğuma çok üzüldüm" diye yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 10:50
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    Boris Johnson: Şinzo Abe'ye saldırı, beni dehşete düşürdü

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Japonya'da yaşanan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

    Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe, seçim kampanyasında yaptığı konuşma sırasında silahlı saldırının hedefi oldu.

    "Dehşete kapıldım"

    Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırı nedeniyle dehşete kapıldığını belirtti.

    Boris Johnson'dan saldırıya tepki

    Başbakan Johnson, "Şinzo Abe'ye yapılan aşağılık saldırıyı duyduğuma çok üzüldüm." dedi.

    İngiliz Başbakan, "Düşüncelerim ailesi ve sevdikleriyle birlikte." diye ekledi.

    Boris Johnson: Şinzo Abe ye saldırı, beni dehşete düşürdü #1

    Boris Johnson: Şinzo Abe ye saldırı, beni dehşete düşürdü #2


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