Boris Johnson, Suudi Arabistan'dan petrol üretimini artırmasını istedi

İngiltere Başbakanı Johnson, Riyad yönetimine petrol üretimi konusunda baskı yapıyor. Johnson'ın, bu kapsamda Suudi Arabistan'a gitmeyi planladığı belirtildi.

ABD ve Avrupa'dan Rusya'ya yönelik peş peşe ekonomik yaptırım kararlarının ardından, Rus petrol ihracatının tamamen kesilmesinden ve buna bağlı olarak petrol fiyatlarında ani yükselişten endişe ediliyor.

Böyle bir dönemde İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Suudi Arabistan'ı petrol üretimini artırma konusunda ikna etmeye çalışıyor.

PETROL TALEBİ İÇİN SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK

Times gazetesi, Johnson'ın bu hafta iyi ilişkiler geliştirdiği Suudi Arabistan'a gideceğini yazdı.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, "Avrupa'daki savaşın neden olduğu büyük küresel enerji krizi sırasında, Başbakan ve diğer dünya liderlerinin Suudi Arabistan ile ilişki kurması doğru." dedi.

Javid, Suudi Arabistan'ın dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olduğunu söyledi.

FİYATTA SON DURUM

Petrol fiyatları, diplomatik girişimlerle birlikte ortaya çıkan Ukrayna'daki savaşı sona erdirme umutlarıyla pazartesi günü varil başına 4 dolar düşüş kaydetti.

Brent petrol, son olarak 101 dolar seviyelerinden işlem gördü.