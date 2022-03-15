Petrol
101.01
-5.51%
Euro
16.26
0.46%
Dolar
14.79
0.05%
Altın
915.39
-1.35%
Borsa
2086
-0.14%
Bitcoin
576.618
-0.56%
BTXN Coin
38.57
-1.00%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Boris Johnson, Suudi Arabistan'dan petrol üretimini artırmasını istedi

    İngiltere Başbakanı Johnson, Riyad yönetimine petrol üretimi konusunda baskı yapıyor. Johnson'ın, bu kapsamda Suudi Arabistan'a gitmeyi planladığı belirtildi.
    • REUTERS
    • 15.03.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 14:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Boris Johnson, Suudi Arabistan'dan petrol üretimini artırmasını istedi

    ABD ve Avrupa'dan Rusya'ya yönelik peş peşe ekonomik yaptırım kararlarının ardından, Rus petrol ihracatının tamamen kesilmesinden ve buna bağlı olarak petrol fiyatlarında ani yükselişten endişe ediliyor.

    Böyle bir dönemde İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Suudi Arabistan'ı petrol üretimini artırma konusunda ikna etmeye çalışıyor.

    PETROL TALEBİ İÇİN SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK

    Times gazetesi, Johnson'ın bu hafta iyi ilişkiler geliştirdiği Suudi Arabistan'a gideceğini yazdı.

    İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, "Avrupa'daki savaşın neden olduğu büyük küresel enerji krizi sırasında, Başbakan ve diğer dünya liderlerinin Suudi Arabistan ile ilişki kurması doğru." dedi.

    Javid, Suudi Arabistan'ın dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olduğunu söyledi.

    FİYATTA SON DURUM

    Petrol fiyatları, diplomatik girişimlerle birlikte ortaya çıkan Ukrayna'daki savaşı sona erdirme umutlarıyla pazartesi günü varil başına 4 dolar düşüş kaydetti.

    Brent petrol, son olarak 101 dolar seviyelerinden işlem gördü.

    Boris Johnson, Suudi Arabistan dan petrol üretimini artırmasını istedi #1


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Adıyaman sallandı
    Gündem

    Adıyaman sallandı

    Taylan Antalyalı: 3 puan bizim için çok önemliydi
    Futbol

    Taylan Antalyalı: 3 puan bizim için çok önemliydi

    Görüş Bildir