Boris Johnson, tepkiler üzerine Hindistan ziyaretini iptal etti

Modi ile görüşmesinin ardından ziyaretten vazgeçen Başbakan Johnson, "Ertelemenin mantıklı olduğunu düşünüyorum" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede tartışmalara yol açan Hindistan ziyareti konusunda geri adım attı.

İngiliz medyasına konuşan Johnson, Hindistan ziyaretinden vazgeçmenin "tek mantıklı şey" olduğunu, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yle çevrim içi toplantı yapacağını belirtti.

"İPTAL EDİLMESİ SİNİR BOZUCU"

Ziyaretin iptal edilmesini "sinir bozucu" olarak niteleyen Johnson, "Modi ve ben çok üzücü bir şekilde seyahat yapamayacağım sonucuna vardık." dedi.

Johnson, "Hindistan'da yaşananlar ve salgının oradaki son durumu dikkate alındığında, ertelemenin mantıklı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Johnson, Hindistan’la ülkesi arasındaki ilişkinin "büyük önem taşıdığını" kaydetti.

TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Johnson’ın koronavirüs vakalarında ciddi artış görülen Hindistan’a yapacağı ziyaret, ülkede tartışmalara yol açarken; Başbakanlık, eleştirilerin ardından 4 günlük ziyaretin 1 güne indirildiğini duyurmuştu.

Muhalefetteki İşçi Partisi Gölge Topluluklar Bakanı Steve Reed, gezinin tamamen iptal edilmesi gerektiğini belirtmişti.

"BAŞBAKAN'IN ZİYARETİ SAÇMA"

Reed, "Johnson’ın işini çevrim içi ortamda neden yürütemediği" eleştirisinde bulunmuştu.

Johnson’ın liderliğini yaptığı Muhafazakar Partiden bir yetkili de BBC’ye yaptığı açıklamada, Başbakan'ın ziyaretinin "saçma" olduğunu ifade etmişti.

EN FAZLA GÜNLÜK VAKA GÖRÜLEN ÜLKE

İlk koronavirüs vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti.

Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü. Ancak bu ilk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

2 Nisan'dan bu yana "günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke" konumuna gelen Hindistan, koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü dördüncü ülke" konumunda bulunuyor.