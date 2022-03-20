Boris Johnson, Ukrayna halkının mücadelesiyle Brexit'i kıyasladı

Başbakan Johnson, İngiliz halkının Brexit'te oy kullanmasını, Ukraynalıların Rus güçlerine karşı direnişine benzetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna halkına yönelik kullandığı ifadeler tepkilere neden oldu.

Muhafazakar Parti konferansında konuşan Johnson, Ukraynalıların Rusya savaşındaki direnişiyle İngiliz halkının Brexit (Avrupa Birliği'nden ayrılma) referandumundaki tercihini karşılaştırdı.

UKRAYNA VE BREXIT KARŞILAŞTIRMASI YAPTI

Başbakan Johnson, "Ukrayna halkı gibi bu ülkenin insanlarının da her seferinde özgürlüğü seçme içgüdüsü olduğunu biliyorum." dedi.

Konuşmasına Brexit'ten örnek veren Johnson, "İngiliz halkı, Brexit'e bu kadar çok sayıda oy verirken, bunun yabancılara düşman oldukları için meydana geldiğine inanmıyorum. İşleri farklı şekilde yapmakta özgür olmak ve bu ülkenin kendi kendini yönetebilmesini istediler." ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Boris Johnson'ın sözleri, Avrupa'daki siyasi liderler arasında öfkeye neden oldu. AB Konseyi'nin eski Başkanı Donald Tusk, Johnson'ın kullandığı ifadelerin Ukrayna halkını üzdüğünü belirtti.

"RENCİDE EDİCİ"

Tusk, "Boris Johnson, Ukraynalıların mücadelesini İngiliz halkının Brexit'e oy vermesine benzetiyor. Referandumdan sonra Putin ve Trump'ın coşkusunu hala hatırlıyorum. Boris, sözlerin Ukraynalıları, İngilizleri ve ortak aklı rencide ediyor." şeklinde tepki gösterdi.

Belçika'nın eski Başbakanı Guy Verhofstadt, "Brexit, özgürlükleri geri almak ve AB'den ayrılmakla ilgiliydi. Ukraynalılar ise daha fazla özgürlük ve AB'ye katılmak istiyor." dedi.