Boris Johnson: Ukrayna ordusundaki 10 bin askeri 120 günde eğitebiliriz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'i ziyaret ederek çeşitli konularda görüşmeler gerçekleştirdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 4. ayına yaklaşırken İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bir ziyaret daha gerçekleştirildi.

"Ülkemizin dostu Boris Johnson'ı tekrar Kiev'de gördüğüme sevindim"



Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaptığı görüşmenin ardından ortak açıklamada bulundu. Zelensky yaptığı açıklamada, “İngiltere, bu savaşta Ukrayna'ya verdiği desteğin sağlam ve kararlı olduğunu kanıtladı. Ülkemizin dostu Boris Johnson'ı tekrar Kiev'de gördüğüme sevindim" dedi.





" 120 günde Ukrayna ordusundaki 10 bin askere eğitim " önerisi



İngiltere Başbakanı Johnson, Devlet Başkanı Zelenskiy’e 120 günde Ukrayna ordusundaki 10 bin askere eğitim verme önerisinde bulunduğunu belirterek, “Ukraynalı askerler, ulusunuzun egemenliğini savunmak için Birleşik Krallık füzelerini ateşliyor. Devlet Başkanı Zelenskiy'e bu savaşın denklemini değiştirebilecek büyük bir yeni askeri eğitim programı önerdim” ifadelerini kullandı.





Çeşitli alanlarda eğitim planı

İHA'nın haberine göre, açıklanan yeni eğitim programında her askerin 3 hafta boyunca ön cephede savaş kazanma becerilerinin yanı sıra temel tıp eğitimi, siber güvenlik ve karşı patlayıcı taktikleri eğitimleri alması bekleniyor.





Tahıl krizini konuştular

Görüşmede ayrıca liderlerin, İngiltere’nin eğitim teklifinin yanı sıra, Rusya’nın tahıl ablukasını sona erdirmede İngiltere’nin nasıl bir rol alabileceği konusu da tartıştığı öğrenildi. İngiltere Başbakanı Johnson en son 9 Nisan’da Ukrayna'yı ziyaret etmişti.



