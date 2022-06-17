Petrol
113.38
-5.37%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.78%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
360.227
-0.94%
BTXN Coin
8.35
-2.22%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Açık 23 C
    Boris Johnson: Ukrayna ordusundaki 10 bin askeri 120 günde eğitebiliriz

    Boris Johnson: Ukrayna ordusundaki 10 bin askeri 120 günde eğitebiliriz

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'i ziyaret ederek çeşitli konularda görüşmeler gerçekleştirdi.
    • 17.06.2022 - 23:42
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 23:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 4. ayına yaklaşırken İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bir ziyaret daha gerçekleştirildi.

    "Ülkemizin dostu Boris Johnson'ı tekrar Kiev'de gördüğüme sevindim"

    Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaptığı görüşmenin ardından ortak açıklamada bulundu. Zelensky yaptığı açıklamada, “İngiltere, bu savaşta Ukrayna'ya verdiği desteğin sağlam ve kararlı olduğunu kanıtladı. Ülkemizin dostu Boris Johnson'ı tekrar Kiev'de gördüğüme sevindim" dedi.

    Boris Johnson: Ukrayna ordusundaki 10 bin askeri 120 günde eğitebiliriz #1

    "120 günde Ukrayna ordusundaki 10 bin askere eğitim" önerisi

    İngiltere Başbakanı Johnson, Devlet Başkanı Zelenskiy’e 120 günde Ukrayna ordusundaki 10 bin askere eğitim verme önerisinde bulunduğunu belirterek, “Ukraynalı askerler, ulusunuzun egemenliğini savunmak için Birleşik Krallık füzelerini ateşliyor. Devlet Başkanı Zelenskiy'e bu savaşın denklemini değiştirebilecek büyük bir yeni askeri eğitim programı önerdim” ifadelerini kullandı.

    Boris Johnson: Ukrayna ordusundaki 10 bin askeri 120 günde eğitebiliriz #2

    Çeşitli alanlarda eğitim planı

    İHA'nın haberine göre, açıklanan yeni eğitim programında her askerin 3 hafta boyunca ön cephede savaş kazanma becerilerinin yanı sıra temel tıp eğitimi, siber güvenlik ve karşı patlayıcı taktikleri eğitimleri alması bekleniyor.

    Boris Johnson: Ukrayna ordusundaki 10 bin askeri 120 günde eğitebiliriz #3

    Tahıl krizini konuştular

    Görüşmede ayrıca liderlerin, İngiltere’nin eğitim teklifinin yanı sıra, Rusya’nın tahıl ablukasını sona erdirmede İngiltere’nin nasıl bir rol alabileceği konusu da tartıştığı öğrenildi. İngiltere Başbakanı Johnson en son 9 Nisan’da Ukrayna'yı ziyaret etmişti.

    Boris Johnson: Ukrayna ordusundaki 10 bin askeri 120 günde eğitebiliriz #4


    İlginizi Çekebilir

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin
    CryptoTrader

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile diyalog devam etmeli
    Gündem

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile diyalog devam etmeli

    Bayern Münih Mane için kesenin ağzını açtı
    Transfer dosyası

    Bayern Münih Mane için kesenin ağzını açtı

    Görüş Bildir