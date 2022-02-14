Boris Johnson: Ukrayna'daki durum son derece endişe verici

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İskoçya'ya ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Johnson, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin "korkunç bir hata, Rusya için felaket" olacağına işaret etti.

"GERİ ADIM İÇİN HALA ZAMAN VAR"

Bir uçurumun kenarında olduklarını söyleyen İngiltere Başbakanı, "Ama Rusya Devlet Başkanı Putin'in geri adım atması için hala zaman var." değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, İngiliz hükümetinin, Rusya'yı işgalden caydırmak için "çok sert" yaptırımlar uygulamaya hazırlanması gerektiğine işaret etti.

Batı'ya, Rus saldırganlığına karşı "birlikte durma" çağrısında bulunan Johnson, Ukrayna'nın NATO'ya katılma arzusunu takas edemeyeceklerini kaydetti.

"İŞGAL KANITLARI ÇOK AÇIK"

Johnson, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin yakın olup olmadığı sorusu üzerine, işgalin planlandığına dair "kanıtların oldukça açık" olduğunu ve Ukrayna sınırında yaklaşık 130 bin Rus askerinin bulunduğunu söyledi.

"DURUM SON DERECE ENDİŞE VERİCİ"

"İşgal için ciddi hazırlıklar yapıldığını gösteren başka işaretler de var." diyen Johnson, Ukrayna'daki durumun son derece endişe verici ve tehlikeli olduğunu belirtti.