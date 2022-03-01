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    Boris Johnson: Ukraynalıları İngiltere'ye alacağız

    Rusya lideri Putin'in saldırı emri vermesine Johnson'dan sert tepki geldi. Moskova'yı barbarlıkla suçlayan Johnson, ülkesindeki Ukraynalıların akrabalarına geçiş izni vereceklerini söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.03.2022 - 14:50
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    Boris Johnson: Ukraynalıları İngiltere'ye alacağız

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Polonya'nın başkenti Varşova'ya gitti.

    Başbakan Johnson, burada Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki ile bir araya geldi. İki isim, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

    "BARBARCA TAKTİKLER"

    Ukrayna krizine işaret eden Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da 'barbarca taktikler' kullandığını ve sivilleri hedef alanların Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini söyledi.

    Johnson ayrıca, Ukrayna'da insani krizin yaşandığı bir dönemde İngiltere'nin en az 200 bin kişiyi kabul edeceğini söyledi.

    Ayrıntılar gelecek...

    Boris Johnson: Ukraynalıları İngiltere ye alacağız #1


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