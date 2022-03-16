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    Boris Johnson, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalini değerlendirdi

    Johnson, Zelensky'nin "NATO'ya üye olamayacağımızı kabul etmemiz gerek" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 14:39
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    Boris Johnson, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalini değerlendirdi

    Ukrayna, Rusya'nın saldırılarına karşı NATO'dan hava sahasını kapatmasını talep etti.

    NATO'dan istediği yanıtı alamayan ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yaptığı açıklamada, "Ukrayna, NATO üyesi değil." dedi.

    ZELENSKY'NİN "NATO'YA ALMAYACAKLAR" AÇIKLAMASI

    Askeri ittifakın kapısının yıllarca açık olduğunu, ancak "içeri giremeyeceklerini duyduklarını" belirten Zelensky, bu durumun farkına varmaları gerektiğini söyledi.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a, temaslarda bulunmak üzere gittiği Abu Dabi'de Zelensky'nin NATO'ya katılım konusundaki sözleri soruldu.

    İNGİLTERE BAŞBAKANI: İMKANI YOK

    Zelensky ile bir kez daha telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini dile getiren Johnson, "NATO ve durumun özü hakkında ne dediğini anlıyorum. Putin'e açıkça anlattık. Ukrayna'nın yakın zamanda NATO'ya katılmasının imkanı yok." diye konuştu.

    Moskova yönetimi, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasına sert biçimde karşı çıkarken, Kiev'den "tarafsız" kalmasını istiyor.

    Boris Johnson: Ukrayna'nın yakın zamanda NATO'ya katılmasına imkan yok ViDEO

    Boris Johnson, Ukrayna nın NATO ya katılma ihtimalini değerlendirdi #1


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