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    Boris Johnson, Ukrayna'ya yardım için organizasyon kuracak

    Johnson'ın yakın çevresine işaret eden İngiliz basını, "Boris, özel bağışçılardan bir sürü para toplayacak" diye yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 13:16
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    Boris Johnson, Ukrayna'ya yardım için organizasyon kuracak

    İngiltere Başbakanı olduğu dönemde Kiev ziyaretleriyle ve Ukrayna'ya askeri desteği yüksek sesle dile getirmesiyle dikkatleri üzerine çeken Boris Johnson, yeni bir oluşuma imza atmayı değerlendiriyor.

    Johnson'ın Ukrayna'yı desteklemek ve savaştan zarar gören ülkeyi yeniden inşa etmek için organizasyon kurmayı düşündüğü ortaya çıktı.

    Ukrayna'ya yardım girişimi

    Telegraph'ın haberine göre, eski Başbakan, Westminster'de bir ofis kurdu ve bu adımın vakıfla sonuçlanmasını hedefliyor.

    Johnson'ın yakın çevresinden yapılan açıklamalarda, Ukrayna'ya yardım girişimi "Marshall planı" şeklinde nitelendirildi.

    Boris Johnson, Ukrayna ya yardım için organizasyon kuracak #1

    "Bir sürü para toplayacak"

    Açıklamada, "Boris, özel bağışçılardan bir sürü para toplayacak." denildi.

    İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bu durumun işaretini vermiş, "Bir daha başbakanlığa aday olmamaya karar vermiş olsa da, umarım yurt içinde ve yurt dışında kamusal hayata katkıda bulunmaya devam eder." demişti.

    "Johnson, büyük bir proje üzerinde çalışıyor"

    Boris Johnson'a yakın bir kaynak, "Ukrayna'da yeniden yapılanmaya dair büyük bir proje üzerinde çalışıyor." şeklinde konuştu.

    Boris Johnson, Ukrayna ya yardım için organizasyon kuracak #2


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