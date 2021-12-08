Boris Johnson ve ekibi geçen yıl kısıtlamaları ihlal ederek Noel partisi düzenlendi

Boris Johnson ve ekibi geçen yıl kısıtlamaları ihlal ederek Noel partisi düzenlendi

İngiltere'de geçen yıl kısıtlamalar ihlal edilerek Başbakanlık'ta Noel partisi düzenlenmesine ilişkin bir video ortaya çıkmasıyla, muhalefet ve koronadan yakınlarını kaybedenler tepki gösterdi.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın yalanlamasına rağmen geçen yıl Noel partisi düzenlendiğine dair video ortaya çıktı.

VİDEO ELE VERDİ

ITV tarafından elde edilen videoda, üst düzey Başbakanlık (10 Numara) personellerinin bir Noel partisi düzenlemekle ilgili şaka yaptıkları görülüyor.

Başbakan'ın o dönemki basın sekreteri Allegra Stratton'a, geçen yıl aralık ayında bir basın toplantısının provası sırasında meslektaşları tarafından tepki çeken parti hakkında soru soruluyor.

''PARTİ DEĞİLDİ, PEYNİR VE ŞAKAYDI''

18 Aralık'taki Noel partisinden 4 gün sonra kaydedilen görüntüde, gazeteci gibi davranan meslektaşlarının sorularına şakacı bir tonla yanıt veren Stratton, "Eve gittim" derken, bir yardımcısının "Parti değildi, peynir ve şaraptı" diye şaka yaptığı duyuluyor.

Stratton ise bunun üzerine, "Bu hayali parti bir iş toplantısıydı ve sosyal mesafe yoktu" diyor.

MUHALEFET'TEN TEPKİ

Görüntünün yayınlanmasının ardından Başbakanlık, bir parti yapılmadığı konusunda ısrar ederken, muhalefet Johnson'a tepki gösterdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, "Hükümet kuralları çiğnedi, parti verdiler ve şimdi gülüyorlar" açıklamasında bulundu. Başbakan'ı "halkı aptal yerine koymakla" suçlayan Starmer, Johnson'ın "doğruyu söyleyip özür dilemesi" gerektiğini belirtti.

İskoç Ulusal Partisi'nin meclis grubu lideri Ian Blackford ise Noel partisiyle ilgili haberlerin doğru çıkması durumunda, Başbakan'ın istifa etmesini istedi.

Geçen sene herkese evde kalmalarının söylendiğini hatırlatan Blackford, videonun Başbakan'ın cevap vermesi gereken çok şeyi ortaya çıkardığını kaydetti.

BBC'ye konuşan Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin önde gelen isimlerinden Owen Paterson da "Hükümet tarafından hayatlarının sonunda sevdiklerini görmeleri engellenen insanlar, aptal oldukları sonucuna varacak" değerlendirmesini yaptı.

KORONADAN SEVDİKLERİNİ KAYBEDENLER TEPKİLİ

COVID-19 nedeniyle ailelerini kaybedenler de Johnson ve ekibine tepki gösterdi.

"Adalet İsteyen Acılı COVID-19 Aileleri" adlı oluşumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Boris Johnson'ın ekibinin kendi koymuş oldukları kuralları çiğnedikleri için gülmeleri, diğer insanların ise bu kurallara uyarak sevdiklerine sadece bir ekrandan veda etmelerinin ne kadar üzücü ve utanç verici olduğunu anlatacak hiçbir kelime yok" sözlerini kullanıldı.

Virüs nedeniyle annesini kaybeden Lindsay Jackson da Sky News'e yaptığı açıklamada, video karşısında tiksindiğini söyleyrek, "Kendi ağızlarından duyuyorsunuz. İngiliz halkı için kuralları koyup saatler içinde bunları kendileri ihlal ediyorlar." dedi.

HÜKÜMETİN TARTIŞMALI NOEL PARTİSİ

Hükümet, geçen hafta ilk kez Daily Mirror gazetesi tarafından haber yapılmasının ardından baskı altında.

Haberde, resmi Noel partisinin kısıtlamalar nedeniyle iptal edildiğini ancak personelin resmi olmayan bir toplantı düzenlediğini yazılmıştı.

Bazı kaynaklar da BBC'ye yaptıkları açıklamalarda, parti oyunlarının oynandığını, yiyecek ve içecek servisi yapıldığını, partinin gece yarısından sonra da devam ettiğini ve buna birkaç düzine kişinin katıldığını söylemişti.

Partiye ilişkin sorulan sorular üzerine Johnson, COVID-19 kurallarının çiğnenmemesinden memnun olduğunu söylese de o sırada yürürlükte olan kısıtlamalar kapsamında bu tür etkinlikler yasaktı.