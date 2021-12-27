Boris Johnson ve eşi Carrie, kızları Romy ile görüntülendi

Boris Johnson ve eşi Carrie, kızları Romy ile görüntülendi

Johnson ailesinin yeni üyesi, objektiflere yansıdı. Çiftin son derece neşeli olduğu görüldü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson'ın 9 Aralık'ta kız çocukları dünyaya geldi.

Bebeğe, Romy Iris Charlotte Johnson adı verildi. Romy ismi Carrie'nin teyzesi Rosemary'den, Iris Yunanca gökkuşağı anlamındaki kelimeden ve Charlotte İngiliz Başbakan'ın hayatını kaybeden annesinden geliyor.

AİLE POZU VERDİLER

Çift ve bebekleri, koronavirüs aşılama merkeziyle video konferans yöntemiyle yaptıkları bağlantı sırasında aile pozu verdi.

"GÖKKUŞAĞI BEBEĞİ"

Carrie Johnson, kızını "gökkuşağı bebeği" olarak tanımlıyor. Bu terim, düşük yaptıktan sonra doğan bir çocuğu tanımlıyor.

Fotoğraflarda, Romy'nin saçlarının siyah ve gür olduğu görüldü.