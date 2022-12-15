Boris Johnson, yaptığı konuşmalardan 1 milyon sterlin kazandı

Boris Johnson, yaptığı konuşmalardan 1 milyon sterlin kazandı

58 yaşındaki İngiliz siyasetçi, konuşmacı olarak katıldığı etkinliklerden gelir elde etti.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, ülkeye liderlik etme görevini bıraksa da dünyanın dört bir yanında görünür olmaya devam ediyor.

Johnson, düzenlenen çeşitli etkinliklere konuşmacı olarak katılıyor.

Konuşarak para kazandı

Eski İngiliz Başbakan'ın, görevden ayrıldığından bu yana konuşmacı olarak 1 milyon sterlinden fazla kazandığı ortaya çıktı.

Milletvekillerinin ilgi alanlarına ilişkin son güncellemeye göre, Johnson, kasım ayında ABD, Hindistan ve Portekiz'deki konuşmalarından 750 bin sterlinden fazla ücret aldı.

Johnson'ın başbakanlık görevi sonrası gelirleri

Johnson, ayrıca ekim ayında Amerikan sigorta komisyoncularına yaptığı bir konuşma için 276 bin sterlin aldı.

6 Eylül'de başbakanlık görevinden ayrılan Johnson, o günden bu yana toplam 1 milyon 30 bin 780 sterlin kazandı.

Kayıtlar, Boris Johnson'a 9 Kasım'daki konuşma için New York merkezli yatırım bankacılığı şirketi Centerview Partners tarafından 277 bin 723 sterlin ödeme yapıldığını gösteriyor.

Ulaşım, yiyecek ve konaklama sağlandı

Independent'ın haberine göre, 17 Kasım'daki bir konuşma için Hindustan Times'tan 261 bin 652 sterlin ve 23 Kasım'da Lizbon'daki CNN Küresel Zirvesi'nde yaptığı konuşma için Televisao Independente'den 215 bin 275 sterlin aldı.

Hindustan Times ve Televisao Independente'in Johnson'a ve iki personele ulaşım, yiyecek ve konaklama sağladığı, Centerview Partners'ın ise ulaşım ve konaklama sağladığı kaydedildi.