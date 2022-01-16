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    Boris Johnson, yasta verdiği parti için Kraliçe Elizabeth'ten özür diledi

    Boris Johnson, yasta verdiği parti için Kraliçe Elizabeth'ten özür diledi

    Philip'in ölümünün ardından ilan edilen ulusal yasa uymayarak partiler verdiği belirlenen Başbakan Boris Johnson, Kraliçe Elizabeth'ten özür dilediğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 09:38
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    İngiltere'de Prens Philip'in hayatını kaybetmesinin ardından Kraliçe Elizabeth tarafından ülkede ulusal yas ilan edildi.

    Bu süreçte koronavirüs nedeniyle de halka sıkı tedbirler getirilirken, Boris Johnson'un Başbakanlık'ta verdiği partiler tepki çekti.

    Karantina döneminde Başbakanlık'ta partiye katıldığını itiraf eden Boris Johnson'ın Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreninden bir gün önce de başbakanlıkta 2 parti yaptığı belirlendi.

    BAŞBAKANLIK ÖZÜR DİLEDİ

    Başbakanlık, Philip'in ölümü nedeniyle ilan edilen ulusal yas sırasında düzenlenen partiler nedeniyle Kraliçe'den özür diledi.

    Açıklamada, "Bunun ulusal yas sırasında gerçekleşmesi çok üzücü, Başbakanlık, Saray'dan özür diledi." denildi.

    Boris Johnson, yasta verdiği parti için Kraliçe Elizabeth ten özür diledi #1

    MUHALEFET TEPKİLİ

    Özrün ardından muhalif İşçi Partisi lideri Keir Starmer, "Bu, Boris Johnson'ın başbakanlık makamını ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor." diyerek olaya tepki gösterdi.

    DAHA ÖNCE DE HALKTAN ÖZÜR DİLEDİ

    Johnson, daha önce de karantinaya rağmen Başbakanlık'ta düzenlenen partiye katılması nedeniyle milletvekillerinin huzurunda halktan özür dilemişti.

    Boris Johnson, yasta verdiği parti için Kraliçe Elizabeth ten özür diledi #2


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