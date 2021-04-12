Boris Johnson, yine görünümü nedeniyle tepki aldı

Prens Philip'in ölüm ilanını veren Boris Johnson'ın, 'pejmürde' ve 'saygısız' göründüğü ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Downing Sokağı'nda Prens Philip'in ölümüne dair açıklama yaptığı sırada "pejmürde" ve "saygısız" göründüğü gerekçesiyle eleştiri topladı.

Johnson’ı izleyenler sosyal medyada yüzlerce yorum yaptı.

Bazı okurlar, ülkedeki önemli gazetelere mektuplar yazdı. O okurlardan biri, mektubunda Johnson'ın "biçimsiz bir saç modeliyle üstünkörü, kesik kesik" konuşmasının, Britanya halkının "beklemeye hakkı olandan" katbekat zayıf olduğunu ifade etti.

Başka bir okur ise "Johnson'dan saç şeklini Majestelerinin yönetimdeki pozisyonuna uyacak şekilde düzeltmesini istemek çok mu fazla?" diye sordu.

“SAÇININ DURUMU EPEY SAYGISIZCAYDI”

Bir Twitter kullanıcısı, "Boris Johnson her zaman karmakarışık görünüyor. Prens Philip'le ilgili açıklamasını yaparken saçının durumu epey saygısızcaydı" diye yazdı.

Johnson'ın konuşmasının ardından başka bir seyirci şöyle tweet attı:

"Boris böyle bir günde bile saçını yapamamış. Bu saygısızlık. Prens Philip buna müsaade etmezdi."

“LANET OLASICA SAÇINI NEDEN TARAYAMIYOR?”

Diğerleri ise dükün, başbakanın görünüşü karşısında ne diyeceğine dair tahminler yürüttü.

Biri şöyle yazdı:

"Dilerim Prens Philip yukarıda bir yerlerden Boris Johnson'un ciddi konuşmasını izliyor ve 'Lanet olasıca saçını neden tarayamıyor?' diyordur."

"KARMAKARIŞIK" VE "SAYGISIZ"

Johnson, görünüşü nedeniyle ilk kez eleştiri toplamıyor.

Geçen yılın haziran ayında, Good Morning Britain (Günaydın Britanya) televizyon programının sunucusu Piers Morgan da Johnson'ın saçını "karmakarışık" ve "saygısız" diye nitelemişti.

Johnson özür dilemiş, ancak "Saçımı tarıyorum. Ofisimde bir tarağım var." demişti.