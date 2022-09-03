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    Boris Johnson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tahıl ablukasını sona erdirmeye yardımcı olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Türkiye'nin vazgeçilmez küresel liderliği"nden ötürü tebrik etti.
    • 03.09.2022 - 01:09
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    Boris Johnson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson ile Erdoğan'ın telefon görüşmesinde İngiltere-Türkiye ticareti memnuniyetle karşılandı.

    İş birliği mesajı

    Liderlerin, iki ülke arasındaki mevcut Serbest Ticaret Anlaşmasını, büyüyen ekonomik ivme üzerine inşa etmek için genişletmeyi temenni ettikleri kaydedilen açıklamada, ayrıca, savunma teknolojisi ve nükleer enerjide iş birliğini artırmak için heyecan verici yeni fırsatları ele aldıkları vurgulandı.

    "Türkiye'nin vazgeçilmez küresel liderliği"nden ötürü tebrik

    Açıklamada, "Başbakan Johnson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, yakın zamanda Rusya'nın Ukrayna'daki tahıl ablukasını sona erdirmeye yardımcı olan Türkiye'nin vazgeçilmez küresel liderliğinden dolayı tebrik etti.” ifadesine yer verildi.

    Ayrıca, açıklamada, Johnson’ın, Rusya'ya yönelik güçlü ekonomik yaptırımların sürdürülmesi dahil Ukrayna'nın sebepsiz işgaline karşı bu ülkeyi destekleyeme devam etmenin önemini vurguladığı bildirildi.

    AA'nın haberine göre liderlerin, gelecek için birbirlerine iyi dilek temennisinde bulundukları kaydedilen açıklamada, Johnson ve Erdoğan'ın, İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkinin güçlenerek devam edeceği konusunda mutabık olduğunun altı çizildi.

    Boris Johnson dan Cumhurbaşkanı Erdoğan a tebrik #1


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