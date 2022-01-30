Boris Johnson'dan Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili açıklama

Rusya-Ukrayna krizi hakkında değerlendirmede bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Tablo giderek daha endişe verici hale geliyor" dedi.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna gerilimi devam ediyor.

Ukrayna'nın işgal edileceğine dair iddialar ortaya atılırken, sınırdaki gerilim de her geçen gün artıyor.

"DURUM GİDEREK DAHA DA ENDİŞE VERİCİ HALE GELİYOR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna sınırındaki son durum hakkında bilgi aldığını ve durumun giderek daha da endişe verici hale geldiğini söyledi.

"RUSYA'YI MÜZAKERELERE KATILMAYA ÇAĞIRMAYA DEVAM EDİYORUM"

Johnson, açıklamasında "Bu haftanın başlarında, savunma şeflerimiz tarafından Ukrayna sınırındaki durum hakkında bilgilendirildim. Tablo giderek daha endişe verici hale geliyor. Rusya'yı müzakerelere katılmaya ve pervasız ve feci bir istiladan kaçınmaya çağırmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.