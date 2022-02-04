İngiltere'de parti skandalının ardından İletişim Müdürü Jack Doyle, Politika şefi Munira Mirza, Personel Şefi Dan Rosenfield ve Boris Johnson'ın Baş Sekreteri Martin Reynolds istifa etti.

İngiltere’de Başbakanlık’ta koronavirüs kısıtlamalarına rağmen düzenlenen ve basında "Partygate" skandalı olarak adlandırılan partilere tepkiler arttı.

4 YETKİLİSİ İSTİFA ETTİ

Baskılara dayanamayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 4 kıdemli yetkilisi istifa etti.

Başbakan Johson’ın üst düzey yetkililerinden İletişim Müdürü Jack Doyle ve Politika şefi Munira Mirza’nın istifalarını açıklamasından birkaç saat sonra Personel Şefi Rosenfield ve Baş Sekreter Reynolds da görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

"AİLE HAYATIM KORKUNÇ ZARAR GÖRDÜ"

İletişim Müdürü Jack Doyle istifa açıklamasında, “Her zaman 2 yıl bu görevi yürütme niyetindeydim ancak son haftalarda ülke içerisinde yaşananlardan dolayı aile hayatım korkunç bir zarar gördü” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü istifalar hakkında yaptığı açıklamada, “Dan Rosenfield ve Martin Reynolds bugün Başbakan Johson’a istifalarını sundu ve Başbakan kabul etti. Her ikisine de Covid-19 salgını ile mücadele ve ekonomik iyileşme konusunda hükümete yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

JOHNSON, PARTİ İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, en son 31 Ocak tarihinde Başbakanlık’ta düzenlenen parti ile ilgili özür dilemişti.